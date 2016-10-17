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La Nazione, Badelj vicino all'addio. La Fiorentina ha già il sostituto..

Il quotidiano La Nazione questa mattina parla anche di mercato e in particolar modo quello che potrebbe succedere in casa viola a gennaio. Il nome più caldo in uscita è sicuramente quello di Milan Bad...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 ottobre 2016 11:19
La Nazione, Badelj vicino all'addio. La Fiorentina ha già il sostituto.. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 18.09.2016, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 18.09.2016, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il quotidiano La Nazione questa mattina parla anche di mercato e in particolar modo quello che potrebbe succedere in casa viola a gennaio. Il nome più caldo in uscita è sicuramente quello di Milan Badelj, giocatore dalle enormi potenzialità ma in palese difficoltà in questo inizio di campionato. La società non vorrebbe privarsene ma qual'ora il giocatore forzasse per l'addio e se le offerte sponda Chelsea e Milan dovessero essere sostanziose, la proprietà potrebbe essere pronta a cederlo per fare cassa e per provare a rendere la formazione più competitiva. In casa viola è già pronto il Cristoforo, giocatore forte, giovane e esperto che non vede l'ora di mettersi in mostra e aiutare i propri compagni

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