La Nazione bacchetta la Fiorentina: “Si butta via in 50 secondi, no così non va. Che blackout!”

È bastato troppo poco all'Atalanta per ribaltare la gara

Sono bastati 50 secondi all'Atalanta di Gasperini per ribaltare il risultato e vincere la gara di Bergamo contro la Fiorentina di Palladino. Soltanto 50 secondi. Blackout della squadra viola, che davanti ai nerazzurri, non è riuscita a difendere il vantaggio per ben due volte. All'inizio ci pensa Martinez Quarta, raggiunto da Retegui. Poi arriva il gol di Kean a riportare avanti la viola. Ma non basta. In 50 secondi, prima de Katealere e poi Lookman, portano la squadra di Gasperini avanti. Nella ripresa la Fiorentina non incide e si vede costretta ad arrendersi ai nerazzurri.

Poche idee per la squadra di Palladino che trova la prima sconfitta stagionale. Bene il solito Kean, un gol e un palo, ma l'assetto difensivo di questa Fiorentina è da rivedere. Per non parlare poi della concertazione. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/prade-i-due-gol-a-fine-primo-tempo-hanno-tagliato-le-gambe-latalanta-non-mi-e-sembrata-piu-forte-di-noi/268335/