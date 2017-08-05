La Nazione, Babacar possibile pedina di scambio per arrivare a Politano del Sassuolo

Secondo La Nazione è il centravanti senegalese della Fiorentina il possibile asso nella manica di Corvino per prendere Politano

La Fiorentina, si sa, ha individuato da tempo in Matteo Politano il sostituto di Bernardeschi. L’esterno è quello che Pioli ha evidenziato in rosso nelle richieste di mercato di agosto. Anche con il Sassuolo, Corvino ha avviato contatti da tempo e dopo un paio di incontri con tanto di fumata nera (la differenza fra domanda e offerta è sempre rimasta troppo ampia), nella giornata di ieri, la Fiorentina è tornata di nuovo alla carica. Il riassunto delle puntate precedenti è semplice. I viola hanno messo sul piatto degli emiliani 10 milioni in contanti, ma il Sassuolo ha subito risposto picche. In che senso è presto detto. Anzi, i neroverdi sono stati chiarissimi con la Fiorentina: Politano è cedibile ma non per una cifra inferiore ai 15 milioni di euro (12 subito e tre di bonus).

Un prezzo alto, altissimo, in un mercato già ’drogato’ da operazioni con un valore ben oltre i normali standard degli affari delle ultime stagioni. Corvino però non molla e ha preso la decisione di tornare alla carica con l’obiettivo di scardinare l’alta pretesa economica del Sassuolo, magari mettendo sul piatto una contropartita tecnica gradita agli emiliani. Difficile intuire chi, anche se – tornando alla scorsa estate – il Sassuolo più volte ha chiesto alla Fiorentina almeno il prestito di Babacar. Che ci sia un ritorno di fiamma anche in questa direzione?

La Nazione