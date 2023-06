La Nazione avvisa: “Pradè-Fiorentina aria di addio? Lo stallo complica il futuro della viola”

Il mercato, dunque, che il prossimo primo luglio accenderà i suoi riflettori sulla campagna acqusti e cessioni, come chiave per progettare una Fiorentina più forte di quella che ha appena chiuso la stagione.Commisso, almeno nella sua primissima fase, lo seguirà direttamente all’America, consultandosi con il dg Barone.Nel frattempo, si lavorerà anche ai possibili rinnovi dei contratti in essere e al futuro del folto gruppo di prestiti che la Fiorentina ha distribuito fra l’estate e il gennaio scorsi.Anche il ruolo del direttore sportivo Pradè, sarà al centro dei prossimi movimenti societari.Nei mesi scorsi sono circolate voci sull’eventualità di un suo addio alla maglia viola. Lo scrive La Nazione.

