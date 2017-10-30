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La moviola di Crotone - Fiorentina, Babacar meritava il rosso. Non c'è rigore per la squadra viola nel finale

Questa la moviola di Crotone - Fiorentina che troviamo sulla Gazzetta dello Sport, l'arbitro della partita è stato Maresca: "Nei minuti finali scontro Simic-Babacar con sbracciata del viola. Giallo a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 ottobre 2017 10:50
La moviola di Crotone - Fiorentina, Babacar meritava il rosso. Non c'è rigore per la squadra viola nel finale - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Questa la moviola di Crotone - Fiorentina che troviamo sulla Gazzetta dello Sport, l'arbitro della partita è stato Maresca: "Nei minuti finali scontro Simic-Babacar con sbracciata del viola. Giallo a entrambi, l’attaccante meritava il rosso. Nel recupero la Fiorentina chiede il rigore per il mani di Ceccherini, ma la palla carambola prima sulla pancia. Involontario"

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