La moviola di Crotone - Fiorentina, Babacar meritava il rosso. Non c'è rigore per la squadra viola nel finale
Questa la moviola di Crotone - Fiorentina che troviamo sulla Gazzetta dello Sport, l'arbitro della partita è stato Maresca: "Nei minuti finali scontro Simic-Babacar con sbracciata del viola. Giallo a...
A cura di Redazione Labaroviola
30 ottobre 2017 10:50
Questa la moviola di Crotone - Fiorentina che troviamo sulla Gazzetta dello Sport, l'arbitro della partita è stato Maresca: "Nei minuti finali scontro Simic-Babacar con sbracciata del viola. Giallo a entrambi, l’attaccante meritava il rosso. Nel recupero la Fiorentina chiede il rigore per il mani di Ceccherini, ma la palla carambola prima sulla pancia. Involontario"