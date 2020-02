Questa la moviola del Corriere dello Sport su Sampdoria-Fiorentina:

“E’ davvero un anno nero per Massimiliano Irrati, probabilmente depresso per la poca considerazione che ha dal designatore (ma con queste prestazioni, si rischia la fine del cane che si morde la coda). Da Marassi una conferma: Aureliano diventerà una risorsa al VAR nel prossimo futuro. E’ largo, quasi altezza delle spalle, il braccio di Gaston Ramirez, che colpisce il pallone in precario equilibrio (anche per il contrasto di Chiesa), Irrati non coglie ma forse ha la sensazione che qualcosa sia successo, il VAR chiama e lui fischia subito lo stop del gioco: all’OFR pochi dubbi.

Sul rigore, ottima gestione del confronto Murru-Vlahovic per l’esultanza di quest’ultimo, un giallo per parte. Entrata di Gaston Ramirez su Badelj, è in anticipo anche se sembra da… arancione. Rischia Milenkovic: la trattenuta sul braccio sinistro di Gaston Ramirez, per quanto non clamorosa, c’è, in area. Ancora una OFR, netta la gomitata di Murru sulla faccia di Pezzella persa da Irrati, il VAR lo salva anche stavolta: rigore e secondo giallo ok. Ci sta anche la doppia ammonizione di Badelj, l’intervento su Bertolacci è solo in ritardo, ma il momento storico della partita lo richiedeva.”