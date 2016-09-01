La lista della Fiorentina per l'Europa League. Bocciati Hagi, Toledo e Diks

La Fiorentina presenta la sua lista e spiega le scelte

ACF Fiorentina comunica la Lista Uefa per la stagione 2016/17.

Lista A: Astori, Badelj, Cristoforo, Dragowski, De Maio, Ilicic, Kalinic, MIlic, Olivera, Rodriguez, Salcedo, Sanchez, Tatarusanu, Tello, Tomovic, Valero, Vecino, Zarate, Babacar, Bernardeschi.

La Fiorentina specifica che, all’interno della lista A possono essere inseriti 17 calciatori. A questi possono essere aggiunti 4 calciatori formati all’interno del Club (calciatori che tra i 15 e i 21 anni d’età, indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati ed abbiano giocato per il club per un periodo anche non cumulativo di 36 mesi o per tre stagioni sportive) e 4 calciatori formati in Italia (calciatori che tra i 15 e i 21 anni d’età, indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati ed abbiano giocato in uno o più club italiani per un periodo anche non cumulativo di 36 mesi o per tre stagioni sportive) , per un totale di 25 atleti.

Secondo l’articolo 42 del Regolamento Uefa, un calciatore può essere inserito nella lista B se è nato dopo il primo gennaio 1995 ed ha giocato per il club in questione per un periodo ininterrotto di 2 anni tra i 15 anni e i 21 anni d’età. Il numero di calciatori inseribile in questa lista è illimitato.

Purtroppo a causa del regolamento i giovani calciatori Diks, Hagi e Toledo non potranno essere inseriti in nessuna delle due liste.

Infine ricordiamo che nel mese di febbraio sarà possibile modificare la lista A per un numero massimo di 3 variazioni.