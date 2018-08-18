La lettera d'addio di Saponara: "Scusate se non ho reso come volevate. Firenze è stata casa, la tragedia di Astori..."

Saponara è un nuovo giocatore della Sampdoria e dopo un anno e mezzo lascia Firenze e la Fiorentina. Questa la sua lettera di addio resa pubblica attraverso un post su Instagram:

A cura di Redazione Labaroviola 18 agosto 2018 12:00

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