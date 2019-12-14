La lettera al Corriere dello Sport che ha fatto arrabbiare Conte: "Battuti dal Barça B, pur avendo speso 150 milioni, solo scuse"

Antonio Conte ha deciso di annullare la conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Inter. Il motivo? Questa lettera pubblicata nella giornata di ieri dal Corriere dello Sport che non è piaciuta al t...

Antonio Conte ha deciso di annullare la conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Inter. Il motivo? Questa lettera pubblicata nella giornata di ieri dal Corriere dello Sport che non è piaciuta al tecnico interista:

"Salve signor Italo, godo (si può dire?) nel vedere la grande Inter surclassata dal Barcellona B che ha fatto vedere come si gioca a pallone a quell’esaurito del suo allenatore. Poi sentire i due telecronisti che continuavano a rimarcare le assenze di Barella e Sensi! Va bene che per salvare la pagnotta (stipendio) si può dire di tutto, però un po’ di onestà non guasterebbe! Giocavano contro il Barcellona B! Dimenticavo, non sono tifoso della Juve né di altre squadre di prima fascia, ma tifoso del Bologna, però contesto questa beatificazione di Conte che nella sua carriera, nonostante le vittorie, non ha mai fatto vedere un bel gioco. Tra l’altro si è lamentato della campagna acquisti ma mi sembra che l’Inter abbia speso oltre 150 milioni (vedi Lukaku, Sensi, Barella, Lazaro, Sanchez, Godin etc.) praticamente più di ogni altra squadra italiana. Ma poi se non batti lo Slavia e perdi con il Borussia Dortmund che pretendi?".