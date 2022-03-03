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La legge del Franchi non perdona. Vlahovic neutralizzato da Firenze, 50' senza toccare palla

E il traditore come al solito non segna

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 marzo 2022 09:28
La legge del Franchi non perdona. Vlahovic neutralizzato da Firenze, 50' senza toccare palla -
Rassegna Stampa
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La legge del Franchi non perdona. Vlahovic neutralizzato da Firenze, 50' senza toccare palla

La sceneggiatura della storia dell’ex che riapparire al Franchi dopo aver tradito non cambia mai, dai tempi di Nicola Berti in poi. E il traditore al solito non segna. In questo caso l’addio scotta ancora. Vlahovic comincia a venire bersagliato già nel riscaldamento. 10 mila fischietti non sono violoncelli. Per un’ora e passa Vlahovic precipita nel buco calcistico dove erano stati infilati gli altri ritorni eccellenti in passato. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

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