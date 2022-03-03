La legge del Franchi non perdona. Vlahovic neutralizzato da Firenze, 50' senza toccare palla

E il traditore come al solito non segna

La sceneggiatura della storia dell’ex che riapparire al Franchi dopo aver tradito non cambia mai, dai tempi di Nicola Berti in poi. E il traditore al solito non segna. In questo caso l’addio scotta ancora. Vlahovic comincia a venire bersagliato già nel riscaldamento. 10 mila fischietti non sono violoncelli. Per un’ora e passa Vlahovic precipita nel buco calcistico dove erano stati infilati gli altri ritorni eccellenti in passato. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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