La Lazio chiude Frattesi dall'Inter, molla la presa su Fabbian e Brescianini dalla Fiorentina?

I biancocelesti prendono il giocatore per 15 milioni

La Lazio, a caccia di forze fresche e corsa per il proprio centrocampo ma condizionata da disponibilità economiche limitate, aveva individuato in Giovanni Fabbian e Marco Brescianini due rinforzi ideali. Nonostante la Fiorentina si fosse mostrata aperta a lasciar partire almeno uno dei due con la formula del prestito, la trattativa per portare le due mezzali a Roma sembra ormai tramontata. Il club biancoceleste ha infatti preferito virare su un altro obiettivo, stringendo i tempi per Davide Frattesi: finito ai margini del progetto dell'Inter dopo una stagione deludente, il centrocampista azzurro è ora a un passo dal trasferimento nella Capitale per una cifra contenuta attorno ai 15 milioni di euro.