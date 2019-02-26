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La Juventus vuole offrire 70 milioni di Chiesa, per prenderlo sarà ceduto Douglas Costa

La Juventus pare essere sempre più decisa a portare a Torino Federico Chiesa, attaccante esterno classe 1997 della Fiorentina e della nostra nazionale. Secondo quanto riportato dai colleghi di "Calcio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 febbraio 2019 13:28
La Juventus vuole offrire 70 milioni di Chiesa, per prenderlo sarà ceduto Douglas Costa - Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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La Juventus pare essere sempre più decisa a portare a Torino Federico Chiesa, attaccante esterno classe 1997 della Fiorentina e della nostra nazionale. Secondo quanto riportato dai colleghi di "Calciomercato.it", infatti, i bianconeri sarebbero pronti ad avvicinare i 70 milioni di euro chiesti dai viola per il cartellino del ragazzo, anche perchè avrebbero intenzione di mettere sul mercato Douglas Costa, ala brasiliana che piace molto in Premier League, dove sarebbe nel mirino dei 2 club di Manchester.

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