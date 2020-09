La Juventus studia l’offerta per Chiesa: 10 milioni quest’anno, 10 milioni il prossimo, 40 milioni fra due anni

“Vedremo, l’ultima settimana di mercato tutto può succedere”. Parlava così il presidente della Fiorentina Rocco Commisso nella serata di sabato. Il riferimento era a questa settimana, di fatto l’ultima di un mercato che chiuderà ufficialmente i battenti lunedì. E il futuro di Federico Chiesa, in questo senso, è sempre più caldo.

La Juventus alza il pressing e studia una formula alternativa – La società bianconera è sul giocatore fin da prima dell’avvento del tycoon italoamericano. Che da parte sua non si è mai smosso dalla propria idea: Chiesa può partire, ma solo a fronte di un’offerta ritenuta adeguata. Che per la Fiorentina è sempre stata di 70 milioni di euro. Una cifra inarrivabile per questa Juventus, ma comunque avvicinabile con formule “fantasiose”. Una di queste potrebbe essere quella che ha portato Alvaro Morata in bianconero per la seconda volta in carriera: un prestito oneroso di un anno, rinnovabile per una seconda stagione, con diritto di riscatto sia al termine del primo che del secondo anno. Con la Fiorentina la Juventus potrebbe lavorare ad un’operazione del genere, magari incentrata direttamente su un prestito biennale oneroso (a cifre alte, intorno ai 10 milioni per stagione) con obbligo di riscatto al termine di questo periodo a 40 circa. Per un totale di 60 milioni che potrebbe accontentare tutte le parti in causa. Lo riporta Tuttomercatoweb.com

