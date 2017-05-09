La Juventus segna e i tifosi bianconeri dedicano cinque minuti di cori contro la Fiorentina

A cosa pensano i tifosi della Juventus dopo il gol di Mandzukic? Alla Fiorentina e ai suoi tifosi...

Nel corso della partita di Champions League tra Juventus e Monaco dopo il primo gol bianconero realizzato da Mario Mandzukic i tifosi della Juventus hanno pensato subito alla Fiorentina e ai suoi tifosi. Si perché subito dopo il gol quasi tutto lo stadio ha cantato "e chi non salta è un viola di m...." un coro continuato per diversi minuti...