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La Juventus segna e i tifosi bianconeri dedicano cinque minuti di cori contro la Fiorentina

A cosa pensano i tifosi della Juventus dopo il gol di Mandzukic? Alla Fiorentina e ai suoi tifosi...

A cura di Flavio Ognissanti
09 maggio 2017 21:31
La Juventus segna e i tifosi bianconeri dedicano cinque minuti di cori contro la Fiorentina -
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Nel corso della partita di Champions League tra Juventus e Monaco dopo il primo gol bianconero realizzato da Mario Mandzukic i tifosi della Juventus hanno pensato subito alla Fiorentina e ai suoi tifosi. Si perché subito dopo il gol quasi tutto lo stadio ha cantato "e chi non salta è un viola di m...." un coro continuato per diversi minuti...

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