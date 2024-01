La gioia di Beltran: “Ieri dovevamo vincere, sono molto orgoglioso della squadra. Grazie per il supporto”

Ieri sera, nella partita tra Fiorentina e Bologna, ha lottato come un vero Vichingo, ma è dovuto uscire solo dopo un violento colpo al naso. Lucas Beltran deve ancora sbloccarsi in fatto di gol, ma il suo atteggiamento è positivo. Su Instagram, l’attaccante argentino ha commentato così il passaggio del turno in Coppa Italia: “Una partita super importante che dovevano vincere! Sono molto orgoglioso di tutta la squadra. Grazie a tutti i tifosi per il supporto sul campo… la Fiorentina è in semifinale!”.