La gioia di Arthur: “Felice per il primo gol con la Fiorentina. Sensazioni sempre più positive”

Prima rete e una centralità nel gioco della Fiorentina sempre più marcata per Arthur. Il brasiliano è infatti andato in gol nell’amichevole di ieri dei viola contro il Grosseto, segnando il secondo dei quattro gol con cui gli uomini di Italiano hanno portato a casa il successo: “Molto Felice per il primo gol con questa maglia. Sensazioni sempre più positive a livello individuale e collettivo. Questo è solo l’inizio. Avanti tutta”, è stato il messaggio del centrocampista sui propri canali social.