La Gazzetta: "Zalewski piace alla Fiorentina per Gennaio, possibile scambio con Parisi che va alla Roma"

l no a Psv e Galatasaray, l’esclusione dalla rosa e il ritorno a Monza. Non sono state settimane tranquille quelle passate da Nicola Zalewski che ieri, dal ritiro della Polonia, è tornato a far sentir...

l no a Psv e Galatasaray, l’esclusione dalla rosa e il ritorno a Monza. Non sono state settimane tranquille quelle passate da Nicola Zalewski che ieri, dal ritiro della Polonia, è tornato a far sentire la sua voce: "Non mentirò: ero molto vicino a trasferirmi al Galatasaray ,ammette l’esterno della Roma, C’era un’ottima offerta sul tavolo. Ci ho pensato, era una decisione importante. Ho parlato con la mia famiglia e penso di aver fatto ciò che era meglio per me». Del possibile rinnovo, visto il contratto in scadenza, Zalewski non vuole parlare: «Sono tornato a giocare da poco. Ora penso solo a questo e a divertirmi". Due le possibilità entro gennaio: il rinnovo a cifre quasi triplicate o la partenza per scongiurare la perdita a zero. Nicola piace alla Fiorentina dove gioca (poco) Fabiano Parisi, una contropartita gradita. Lo scrive la Gazzetta Dello Sport

CRISCITIELLO ATTACCA SPALETTI

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