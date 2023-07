La Gazzetta sicura: “La Fiorentina se perde Jovic punta Retegui, uno dei pochi azzurri del ranking mondiale”

Questa mattina La Gazzetta dello Sport ha parlato della situazione centravanti in casa Roma, Lazio e Fiorentina, questo quanto scritto:

“Tutti cercano il 9. la Roma ha perso Abraham, non può sperare soltanto in Belotti e segue Scamacca che avrebbe tutto per essere un top ma non può far trascorrere altre stagioni. La Lazio deve alleggerire le fatiche di Immobile fin troppo indispensabile. La Fiorentina se perde Jovic, punta Retegui, uno dei pochi azzurri del ranking mondiale. Ne sa qualcosa Mancini. Questo rinascimento non è ancora italiano.”

PER IL CORRIERE DELLO SPORT ITALIANO VOLEVA DIA