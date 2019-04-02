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La Gazzetta difende il Torino: 7 rigori non dati ai granata, due sono contro la Fiorentina

La Gazzetta dello Sport elenca 7 rigori presunti non dati al Torino. Due di questi sono contro la Fiorentina. Ecco quello che scrivono:FIORENTINA-TORINO L’ultima, la 29a, è la cronaca dell’ultima dome...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 aprile 2019 16:31
La Gazzetta difende il Torino: 7 rigori non dati ai granata, due sono contro la Fiorentina - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Belotti
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Belotti
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La Gazzetta dello Sport elenca 7 rigori presunti non dati al Torino. Due di questi sono contro la Fiorentina. Ecco quello che scrivono:

FIORENTINA-TORINO L’ultima, la 29a, è la cronaca dell’ultima domenica: trattenuta di Vitor Hugo, il Gallo a terra, il cross basso al bacio di Rincon che non trova realizzatori. L’arbitro Pasqua non fischia, Mariani (al Var) non vede.

TORINO-FIORENTINA L’ultimo, cioè il primo della stagione, è alla decima giornata: nel fina­ le di gara, Biraghi butta giù il Gallo, ci stava almeno la review. Che però non arriva, scatenando nel dopo partita le ire di Walter Mazzarri.

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