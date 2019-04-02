La Gazzetta difende il Torino: 7 rigori non dati ai granata, due sono contro la Fiorentina
La Gazzetta dello Sport elenca 7 rigori presunti non dati al Torino. Due di questi sono contro la Fiorentina. Ecco quello che scrivono:FIORENTINA-TORINO L’ultima, la 29a, è la cronaca dell’ultima dome...
La Gazzetta dello Sport elenca 7 rigori presunti non dati al Torino. Due di questi sono contro la Fiorentina. Ecco quello che scrivono:
FIORENTINA-TORINO L’ultima, la 29a, è la cronaca dell’ultima domenica: trattenuta di Vitor Hugo, il Gallo a terra, il cross basso al bacio di Rincon che non trova realizzatori. L’arbitro Pasqua non fischia, Mariani (al Var) non vede.
TORINO-FIORENTINA L’ultimo, cioè il primo della stagione, è alla decima giornata: nel fina le di gara, Biraghi butta giù il Gallo, ci stava almeno la review. Che però non arriva, scatenando nel dopo partita le ire di Walter Mazzarri.