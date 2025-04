La Gazzetta dello Sport titola: “La permanenza in viola di Gudmundsson non è scontata, riscatto difficile senza Europa”

La Gazzetta dello Sport odierna ha trattato anche la situazione a Firenze di Albert Gudmundsson, giunto in viola lo scorso agosto dal Genoa in prestito con un riscatto fissato a 17 milioni. Secondo il giornale, non è scontata la permanenza dell’islandese sulle rive dell’Arno, infatti la decisione riguardo alla sua conferma è legata al finale di stagione della Fiorentina ancora in lotta per un piazzamento europeo e per un trofeo continentale. Qualora i viola non arrivassero all’Europa in nessuno degli obiettivi prefissati, allora tanti big potrebbero lasciare la Fiorentina a partire da Kean, Dodo e De Gea per poi parlare del futuro dell’ex Genoa che ha ancora aperta la questione giudiziaria. Il Presidente Commisso, di recente, ha affermato che il caso è particolare e che spera di tenere il giocatore, ma non è stato molto confortante, pertanto sarà un altro punto da seguire attentamente.

L’islandese, in questa stagione, ha disputato 23 partite in tutte le competizioni con 8 gol ufficiali e diversi problemi fisici che lo hanno tenuto fermo per diverse gare.