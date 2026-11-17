La Gazzetta dello Sport scrive: "Paratici sta cercando di convincere Hojbjerg per gennaio"

Il giocatore danese potrebbe essere l'innesto giusto per i viola

Nella prossima sessione invernale di calciomercato potrebbe accendersi un duello tra Fiorentina e Juventus per assicurarsi le prestazioni di Pierre-Emile Hojbjerg. Stando a quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, il mediano danese è da tempo nel mirino di Fabio Paratici, che già durante la finestra estiva aveva avviato i contatti per portarlo in maglia viola. L'uomo mercato gigliato punta tutto sul solido legame professionale costruito ai tempi della comune avventura al Tottenham.

Il pressing della Juventus La strada per arrivare al giocatore non è però priva di ostacoli, dato che i bianconeri fanno sul serio. Gli osservatori della Vecchia Signora hanno monitorato da vicino in più occasioni il trentunenne nato a Copenaghen, incluso lo scorso mese di ottobre, in occasione della gara con la sua nazionale in cui era stato costretto al cambio forzato dopo pochi minuti per un problema fisico. Un intoppo ormai alle spalle, come dimostrato nell'ultimo impegno internazionale della Danimarca, dove Hojbjerg ha trasformato un calcio di rigore risultando decisivo nel successo contro il Portogallo dell'era post-Cristiano Ronaldo.

La sponda di De Zerbi A spingere ulteriormente la dirigenza juventina verso il centrocampista contribuiscono anche le eccellenti relazioni ottenute dall'amministratore delegato Carnevali tramite Roberto De Zerbi, che ha avuto modo di allenare il danese durante l'esperienza a Marsiglia. L'allenatore bresciano rappresenta solo l'ultimo dei grandi tecnici con cui il giocatore ha lavorato in carriera, un elenco prestigioso che comprende anche nomi del calibro di Guardiola, Mourinho e Conte.

Dal canto suo, Paratici tenterà di giocare la carta del rapporto diretto e del lavoro diplomatico impostato nei mesi precedenti per battere la concorrenza.