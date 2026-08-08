La Gazzetta dello Sport riporta: "Su Rugani ci sono Monza e Sassuolo, il centrale non resterà a Torino"

L'ex difensore viola ripartirà per un nuovo prestito

Terminata l'esperienza in prestito di sei mesi alla Fiorentina, Daniele Rugani ha fatto rientro a Torino, ma la sua permanenza alla Juventus appare ormai quasi impossibile. Con uno spazio che si preannuncia estremamente ridotto in maglia bianconera, l'entourage del difensore lucchese è già all'opera per individuare una destinazione nel massimo campionato che gli assicuri continuità e un ruolo centrale nel progetto.

Monza e Sassuolo in corsa Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, sul centrale toscano si registrano i sondaggi di Monza e Sassuolo, entrambe intenzionate a impostare l'operazione sulla base di un prestito. Al momento i brianzoli si trovano in pole position, decisi a puntare sull'esperienza dell'ex Empoli per rinforzare il proprio reparto difensivo.