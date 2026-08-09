La Gazzetta dello Sport riporta: "La Lazio preferisce Pinamonti a Piccoli, affondo per 15 milioni"
I biancocelesti sono vicini all'attaccante neroverde
La Lazio proverà a riaprire i contatti con il Sassuolo per Andrea Pinamonti, in scadenza tra un anno con la società neroverde. L'attaccante piace anche alla Fiorentina (dove però Pellegrino ha conquistato la preferenza di Paratici).
C'è ancora un divario notevole tra la richiesta di 15 milioni e un'offerta che non supera i dieci. Resta invece molto complicata la strada che porta a Santiago Giménez, primo obiettivo indicato da Gattuso: la pista per il messicano del Milan al momento comporta costi decisamente elevati. Qualche margine di manovra potrebbe aprirsi nelle battute finali del mercato, a patto che nel frattempo nessun altro club si sia fatto avanti per lui. Lo scrive La Gazzetta dello Sport