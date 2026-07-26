La Gazzetta dello Sport riporta: "Kean e Leao sono nel mirino del Fenerbahce, si può fare il doppio colpo"

I due giocatori possono ritrovarsi in Turchia

Mentre di recente si era parlato di un approccio del Fenerbahce per Moise Kean, volto a sondare il terreno con la Fiorentina per l'attaccante, le reali attenzioni della società turca sembrano ora direzionate altrove. Stando a quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, un rappresentante dei gialloneri è atteso a Milano per avviare i dialoghi con il Milan per Rafael Leao, sempre più propenso all'addio come ribadito a più riprese anche nel corso dei Mondiali; una corsa, quella al portoghese, che vede il Fener in pole posizione sui rivali del Galatasaray grazie a una superiore potenza di fuoco finanziaria. Sebbene l'esterno rossonero continui a privilegiare un ipotetico approdo in Premier League o nella Liga, non si possono escludere sviluppi a breve, così come non è affatto da scartare l'ipotesi che la dirigenza di Istanbul, una volta chiusa la pratica a Milano, si ripresenti a Firenze per affondare il colpo su Kean, andando così a formare un tandem d'attacco che unirebbe due talenti accomunati anche dalla passione per la musica rap.