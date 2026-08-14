La Gazzetta dello Sport riporta: "Il Milan potrebbe fare un'offerta alla Fiorentina per Dodò"
Il brasiliano dovrebbe lasciare Firenze perché in scadenza
Il ciclo di Dodô a Firenze sembra ormai arrivato al capolinea, ma la strada per la cessione resta ancora tutta da tracciare. Al momento la scrivania del terzino brasiliano tace: zero offerte concrete sul piatto, costringendolo ad attendere i fuochi d'artificio degli ultimi giorni di mercato per sciogliere i dubbi sul suo futuro.
Un'ipotesi in Serie A?
L'addio ai viola potrebbe comunque consumarsi restando nel nostro campionato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sui radar del giocatore si sarebbe posizionato il Milan, a caccia di forze fresche da inserire sulle corsie esterne.
L'intrigante pista rossonera
Per ora da Milano non sono ancora partite telefonate ufficiali verso i dirigenti gigliati. Tuttavia, la pista che porta al brasiliano potrebbe trasformarsi in un'interessante occasione low-cost per la società rossonera, pronta ad approfittare degli incastri e dei saldi last-minute proprio a ridosso del gong finale.