La Gazzetta dello Sport riporta: "Fortini piace al Napoli, può essere il vice Di Lorenzo in azzurro"

L'esterno viola non ha rinnovato e se ne andrà

Il Napoli progetta il futuro delle proprie fasce concentrandosi sulla ricerca di un'alternativa a Di Lorenzo, una mossa di mercato pensata in ottica futura mentre si attende il rientro dei nazionali impegnati al Mondiale. In cima alla lista del direttore sportivo Manna, come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, c'è Costantino Favasuli, giovane talento classe 2004 del Catanzaro e tra i profili più interessanti evidenziatisi nell'ultimo campionato cadetto; un affare su cui pesa la clausola della Fiorentina, che vanta il 50% sulla sua eventuale cessione. In parallelo, il club partenopeo segue anche il classe 2006 Niccolò Fortini, cresciuto nel vivaio viola e già capace di collezionare 9 apparizioni in Conference League e 16 in Serie A, legato alla società toscana fino al 2027. Entrambi i prospetti condividono caratteristiche particolarmente apprezzate dalla dirigenza azzurra: un'elevata duttilità tattica che permette loro di coprire sia la corsia destra sia quella sinistra, la possibilità di non occupare posti nella lista dei candidati over e un ampio potenziale ancora da sviluppare.