La Gazzetta dello Sport riporta: “Domani contro la Moldova probabile esordio in azzurro del capitano viola Ranieri”

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la nazionale italiana che affronterà domani sera la Moldova sarà ben diversa con Spalletti intenzionato a cambiare molto dopo la sconfitta di venerdì in Norvegia. Il CT ha schierato una squadra più offensiva rispetto ad Oslo per segnare molti gol in modo tale da rimettere a posto la differenza reti già pesantemente danneggiata dopo il 3-0.

Ieri i giocatori che non hanno giocato venerdì, hanno disputato un’amichevole contro l’under 18 viola con tanti cambi, ma è da oggi che prenderà forma la squadra anti Moldova con l’intento di chiudere gli avversari nella loro area per fare diversi gol. Spalletti potrebbe mantenere solo Di Lorenzo in difesa con Rugani e il fiorentino Ranieri al debutto in azzurro come titolari, cambieranno gli esterni con Dimarco e Cambiaso titolari, poi in regia spazio a Ricci con Tonali e Frattesi al posto di Barella. In avanti ballottaggio tra Lucca e Retegui con Raspadori da spalla.