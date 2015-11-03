Notizie Moldova Fiorentina

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La Gazzetta dello Sport riporta: "Domani contro la Moldova probabile esordio in azzurro del capitano viola Ranieri"
08 giugno 2025 14:00
Italia-Moldova, i viola Biraghi e Bonaventura sono negli undici titolari scelti da Mancini
07 ottobre 2020 20:01
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