La Gazzetta dello Sport riporta: "Bove è il preferito di Palladino, si lavora sulla base di 15 milioni"

Il numero 52 giallorosso è il preferito di Palladino per rinforzare la mediana dopo le tante uscite a centrocampo

La Fiorentina continua la sua ricerca di rinforzi per il centrocampo, soprattutto dopo le partenze di giocatori come Bonaventura, Duncan, Castrovilli e Arthur. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tra i nomi più caldi ci sarebbe anche quello di Edoardo Bove. In particolare, il giovane centrocampista giallorosso classe 2002 è il preferito del nuovo tecnico dei viola, Raffaele Palladino. Tuttavia, le elevate richieste della Roma, con una valutazione tra i 18 e i 20 milioni di euro, hanno finora impedito un affondo decisivo per il giocatore. Una possibile partenza potrebbe aprire la strada all'arrivo di un nuovo centrocampista di gamba tanto richiesto da Daniele De Rossi. La cessione del numero 52 potrebbe infatti permettere al club di fare cassa per l'acquisto di un rinforzo in grado di portare dinamismo e fisicità al centrocampo giallorosso, caratteristiche che mancano all'interno della rosa giallorossa.

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