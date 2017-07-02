La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina fa il colpo Giovanni Simeone, al Genoa vanno 20 milioni

Secondo la Gazzetta è fatta per il centravanti argentino, incontro decisivo ieri con il Genoa che chiedeva 25 milioni. Simeone sulla via di Firenze

La Fiorentina è pronta a calare un poker speciale, quello dei figli d’arte. Già, perché dopo i vari Chiesa, Hagi, Sottil e Baroni, i viola sono molto vicini a Giovanni Simeone. Nella giornata di ieri c’è stato un contatto fra Corvino e il Genoa per spiazzare la concorrenza e provare ad aggiudicarsi il centravanti. Il tutto sulla base di 20 milioni di euro, una via di mezzo fra le richieste di Preziosi pari a 25 milioni e le prime offerte gigliate da 15, l’unico modo per cercare di riconquistare la piazza. Così riporta la Gazzetta dello Sport.