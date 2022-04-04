La Gazzetta commenta la gara di Cabral: "È la sua occasione ma a lungo si mostra impacciato"
La Gazzetta dello Spot ha dato un 5,5 in pagella a Cabral, partito titolare al posto di Piatek tornato con una sutura dalla Nazionale polacca
A cura di Redazione Labaroviola
04 aprile 2022 09:33
La Gazzetta dello Sport oggi parla della prestazione di Arthur Cabral, alla sua seconda partita da titolare: il voto in pagella è 5,5. È la sua occasione al posto di Piatek, tornato con una sutura alla caviglia dalla Nazionale polacca, a lungo impacciato, un po' meglio nella ripresa del match.
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