Gonzalez, due reti da centravanti in 7 giorni: non segnava da cinque mesi
Lo chiamano “garra”, e nelle sue vene, da buon argentino, scorre copiosa. Ieri oltre alla rete, un paio di conclusioni troppo "molli
Un gol da centravanti vero quello con il quale Nico Gonzalez ha schiantato l’Empoli. Il secondo nel giro di una settimana dopo quello segnato al Venezuela con la Nazionale argentina. Due reti da numero 9. A Italiano certo non dispiacerà trovare un centravanti alternativo. In campionato Gonzalez non segnava dal 24 ottobre scorso. Anche ieri un paio di conclusioni troppo molli per impensierire Vicario. Lo chiamano “garra”, e nelle sue vene, da buon argentino, scorre copiosa. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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