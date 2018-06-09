La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera. In avanti tridente Sottil-Gori-Meli
Questa la formazione ufficiale della Fiorentina Primavera contro i pari età dell'Inter per la finale scudetto. Ecco le scelte di Bigica:Fiorentina (4-3-3): 22 Cerofolini; 2 Ferrarini, 15 Hristov, 14 P...
A cura di Redazione Labaroviola
09 giugno 2018 19:46
Questa la formazione ufficiale della Fiorentina Primavera contro i pari età dell'Inter per la finale scudetto. Ecco le scelte di Bigica:
Fiorentina (4-3-3): 22 Cerofolini; 2 Ferrarini, 15 Hristov, 14 Pinto, 3 Ranieri; 8 Diakhate, 6 Valencic, 4 Lakti; 10 Sottil, 9 Gori, 7 Meli.