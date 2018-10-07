La formazione della Lazio, Inzaghi fa fuori Luis Alberto. Attacco a due e Caicedo titolare
Queste le scelte di Simone Inzaghi per la partita contro la Fiorentina. La squadra biancoleste cerca il riscatto dopo la sconfitta in Europa League e quella contro la Roma nel derbyLazio (3-5-2): Stra...
A cura di Redazione Labaroviola
07 ottobre 2018 13:58
Queste le scelte di Simone Inzaghi per la partita contro la Fiorentina. La squadra biancoleste cerca il riscatto dopo la sconfitta in Europa League e quella contro la Roma nel derby
Lazio (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Caicedo, Immobile.