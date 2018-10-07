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La formazione della Lazio, Inzaghi fa fuori Luis Alberto. Attacco a due e Caicedo titolare

Queste le scelte di Simone Inzaghi per la partita contro la Fiorentina. La squadra biancoleste cerca il riscatto dopo la sconfitta in Europa League e quella contro la Roma nel derbyLazio (3-5-2): Stra...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 ottobre 2018 13:58
La formazione della Lazio, Inzaghi fa fuori Luis Alberto. Attacco a due e Caicedo titolare - Foto getty
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Queste le scelte di Simone Inzaghi per la partita contro la Fiorentina. La squadra biancoleste cerca il riscatto dopo la sconfitta in Europa League e quella contro la Roma nel derby

Lazio (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Caicedo, Immobile.

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