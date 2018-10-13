La Fiorentina Women's parte forte, poi la Juventus recupera campo e occasioni. E' 0-0 al primo tempo

Una Fiorentina che è partita forte nei primi minuti della partita, la formazione juventina sembrava subire molto le offensive viola ma con il passare del tempo ha ripreso terreno. Da segnalare il clam...

Una Fiorentina che è partita forte nei primi minuti della partita, la formazione juventina sembrava subire molto le offensive viola ma con il passare del tempo ha ripreso terreno. Da segnalare il clamoroso gol mancato dalla Kostova, centrocampista viola, che con la porta spalancata da 20 metri non ha saputo centrare la porta libera. Partita aperta alla fine del primo tempo, vedremo chi avrà la meglio.