Notizie Kostova Fiorentina

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Domani le Women's in casa del Chelsea nell'andata degli ottavi Champions. Cincotta: " Loro fortissime, serve la prestazione"

16 ottobre 2018 19:17

La Fiorentina Women's parte forte, poi la Juventus recupera campo e occasioni. E' 0-0 al primo tempo

13 ottobre 2018 21:17

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