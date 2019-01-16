La Fiorentina vuole tenere bassi i costi della partita di Coppa Italia contro la Roma. La data...

La Lega presto stabilità se si giocherà mercoledì 30 o giovedì 31, in ogni caso la sede sarà Firenze dove arriverà la Roma di Eusebio Di Francesco. La società intende mantenere contenuti i costi per i...

La Lega presto stabilità se si giocherà mercoledì 30 o giovedì 31, in ogni caso la sede sarà Firenze dove arriverà la Roma di Eusebio Di Francesco. La società intende mantenere contenuti i costi per i biglietti della sfida, l’obiettivo è riempire lo stadio per provare a raggiungere la semifinale che manca dal 2014. La Fiorentina inoltre ha un piccolo vantaggio rispetto alla Roma che, comunque, resta più forte e attrezzata meglio: giocare in casa il turno secco, davanti al proprio pubblico.

Corriere fiorentino