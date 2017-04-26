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La Fiorentina vuole Duncan del Sassuolo. Costa dieci milioni

Il centrocampista del Sassuolo piaceva già a Corvino ai tempi del Bologna, adesso il direttore generale della Fiorentina ci riprova

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 aprile 2017 17:49
La Fiorentina vuole Duncan del Sassuolo. Costa dieci milioni -
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La Fiorentina inizia a sondare i giocatori del futuro. E se dovesse approdare in viola come allenatore Eusebio Di Francesco, uno degli obiettivi per la metà campo potrebbe davvero diventare Alfred Duncan, ghanese classe '93 ma già con una buona esperienza sulle spalle. Mancino, recupera palloni ma sa essere pericoloso anche in zona gol. Il dg viola Corvino lo voleva già ai tempi del Bologna e adesso potrebbe riprovarci. Non bassa la valutazione del Sassuolo, intorno almeno ai dieci milioni.

 

 

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