La Fiorentina vuole De Paul ma l'Udinese ha chiesto 40 milioni. La risposta viola...

In attacco la Fiorentina punta a rafforzare il gruppo: piace tantissimo Rodrigo De Paul, non è un segreto, ma l’Udinese ha richiesto 40 milioni di euro. Nessuno, in casa viola, ha intenzione di spreca...

A cura di Redazione Labaroviola 11 luglio 2019 11:05

during the serie A match between Parma Calcio and Udinese at Stadio Ennio Tardini on August 19, 2018 in Parma, Italy. De Paul

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