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La Fiorentina vuole De Paul ma l'Udinese ha chiesto 40 milioni. La risposta viola...

In attacco la Fiorentina punta a rafforzare il gruppo: piace tantissimo Rodrigo De Paul, non è un segreto, ma l’Udinese ha richiesto 40 milioni di euro. Nessuno, in casa viola, ha intenzione di spreca...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 luglio 2019 11:05
La Fiorentina vuole De Paul ma l'Udinese ha chiesto 40 milioni. La risposta viola... - during the serie A match between Parma Calcio and Udinese at Stadio Ennio Tardini on August 19, 2018 in Parma, Italy. De Paul
during the serie A match between Parma Calcio and Udinese at Stadio Ennio Tardini on August 19, 2018 in Parma, Italy. De Paul
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In attacco la Fiorentina punta a rafforzare il gruppo: piace tantissimo Rodrigo De Paul, non è un segreto, ma l’Udinese ha richiesto 40 milioni di euro. Nessuno, in casa viola, ha intenzione di sprecare denaro, pur continuando a monitorare ogni mossa. Il mix argentino, specie se poi si dovesse puntare davvero su Pipa Benedetto potrebbe diventare un valore aggiunto.

Corriere dello Sport

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