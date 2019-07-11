La Fiorentina vuole De Paul ma l'Udinese ha chiesto 40 milioni. La risposta viola...
In attacco la Fiorentina punta a rafforzare il gruppo: piace tantissimo Rodrigo De Paul, non è un segreto, ma l’Udinese ha richiesto 40 milioni di euro. Nessuno, in casa viola, ha intenzione di spreca...
A cura di Redazione Labaroviola
11 luglio 2019 11:05
In attacco la Fiorentina punta a rafforzare il gruppo: piace tantissimo Rodrigo De Paul, non è un segreto, ma l’Udinese ha richiesto 40 milioni di euro. Nessuno, in casa viola, ha intenzione di sprecare denaro, pur continuando a monitorare ogni mossa. Il mix argentino, specie se poi si dovesse puntare davvero su Pipa Benedetto potrebbe diventare un valore aggiunto.
Corriere dello Sport