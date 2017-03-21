La Fiorentina vuole ampliare il centro sportivo. Il progetto potrebbe portare due campi in piu
Il centro sportivo "Cerreti" che si trova affianco ai campini sarà oggetti di bando. Al suo interno presenta due campi da calcio
La Fiorentina potrebbe ampliare il Centro Sportivo acquisendo i limitrofi campi da calcio “Cerreti” in concessione (fino al prossimo 30 giugno) alla ASD Olimpia.
In settimana, infatti, è previsto un sopralluogo per verificare le possibilità di sviluppo dell'attuale centro sportivo (che in estate sarà comunque oggetto di lavori di ampliamento).
Qualora le verifiche trovassero il favore della Società viola, con la Fiorentina Women's SSD potrebbe partecipare al bando per la concessione, che il Comune di Firenze ha predisposto. Il bando, infatti, non consente la partecipazione allo stesso da parte delle spa, ma a:
a) Società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali;
b) Enti di promozione sportiva e società loro affiliate;
c) Federazioni sportive nazionali e società loro affiliate;
d) Entità sportive riconosciute dal C.I.P. (Comitato Italiano Paraolimpico).
e) Associazioni sportive e ricreative;
f) Associazioni che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell’ambito dello sport e del tempo libero.
Il bando prevede una concessione all'affidatario di 9 anni che in caso di interventi migliorativi dell'impianto sportivo (alcune opere di ristrutturazione sono obbligatorie) può prolungare la concessione fino a 20 anni. La base di gara è un canone di concessione di 10.000 euro l'anno.
Gli impianti sportivi Cerreti sono composti da due campi per il calcio a 11, corredati di tribune spettatori scoperte, spogliatoi, palazzine di servizi, locali ricreativo/aggregativi e locali tecnici.
Vista l'esigua base di gara, risulta evidente che qualora la Fiorentina femminile partecipasse, potrebbe sbaragliare la concorrenza e, una volta risultata affidataria degli impianti, potrebbe sviluppare il Centro sportivo viola anche in funzione della Prima squadra e Primavera maschile. Per partecipare al bando c'è tempo fino ad inizio aprile.
IlsitodiFirenze.it