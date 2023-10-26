La Fiorentina vola in testa al girone grazie ai sei gol segnati oggi, dietro Ferencvaros e Genk

Bellissime notizie per la Fiorentina che grazie al risultato dell'altra partita del girone vola in testa alla classifica

Grazie alla grandissima vittoria per 6-0 di stasera la Fiorentina vola in testa al girone di Conference League poichè Ferencvaros e Genk hanno pareggiato 0-0. Per la differenza reti favorevole la viola vola momentaneamente in testa al girone davanti agli ungheresi e ai belgi tutti a pari punti

LA GIOIA DI BELTRAN

https://www.labaroviola.com/beltran-dedico-la-doppietta-alla-fiorentina-che-ha-sempre-creduto-in-me-i-tifosi-sono-incredibili/228334/