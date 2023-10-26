Beltran: "Dedico la doppietta alla Fiorentina che ha sempre creduto in me, i tifosi sono incredibili"

Il giocatore della Fiorentina Beltran ha commentato la vittoria della sua squadra con una sua splendida doppietta

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato il bomber della Fiorentina Lucas Beltran. Queste le sue parole: "Era molto che aspettavo di segnare, voglio dedicare questo gol alla Fiorentina che ha sempre creduto nelle mie capacità. La seconda rete? Ci ho provato a metterla in quel modo ed è stata una rete molto bella. Posso giocare insieme a Nzola? Decide l'allenatore e noi siamo tutti a sua disposizione, per me andrebbe bene comunque. Come mi sto trovando in città? La passione che c'è qui a Firenze per il calcio e la squadra è incredibile, me l'hanno fatta sentire da subito. Il calcio italiano è difficile ma posso ambientarmi".

BEL SIPARIETTO TRA ITALIANO E UN TIFOSO

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