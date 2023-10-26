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Beltran: "Dedico la doppietta alla Fiorentina che ha sempre creduto in me, i tifosi sono incredibili"

Il giocatore della Fiorentina Beltran ha commentato la vittoria della sua squadra con una sua splendida doppietta

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 ottobre 2023 23:24
Beltran: "Dedico la doppietta alla Fiorentina che ha sempre creduto in me, i tifosi sono incredibili" -
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Firenze, Stadio Artemio Franchi, 02.10.2023, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato il bomber della Fiorentina Lucas Beltran. Queste le sue parole: "Era molto che aspettavo di segnare, voglio dedicare questo gol alla Fiorentina che ha sempre creduto nelle mie capacità. La seconda rete? Ci ho provato a metterla in quel modo ed è stata una rete molto bella. Posso giocare insieme a Nzola? Decide l'allenatore e noi siamo tutti a sua disposizione, per me andrebbe bene comunque. Come mi sto trovando in città? La passione che c'è qui a Firenze per il calcio e la squadra è incredibile, me l'hanno fatta sentire da subito. Il calcio italiano è difficile ma posso ambientarmi".

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