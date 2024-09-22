La Fiorentina vince nel segno del "folletto" Gudmundsson al debutto in maglia viola! Finisce 2-1 al Franchi

Al 5' Zaccagni puntava l'area di rigore, salta Martinez Quarta che lo trattiene, il 10 biancoceleste va giù. Punizione dal limite per la Lazio. Al 7' Lazio in pressing cross sul secondo palo di Tavare...

Al 5' Zaccagni puntava l'area di rigore, salta Martinez Quarta che lo trattiene, il 10 biancoceleste va giù. Punizione dal limite per la Lazio. Al 7' Lazio in pressing cross sul secondo palo di Tavares, Biraghi chiude in angolo prima dell'arrivo di Dia. Biancocelesti che hanno approcciato meglio la partita, viola che cerca il momento giusto per partire in contropiede. Al 9' grande chance per la Fiorentina con Colpani che va al tiro, la palla si stampa sul palo dopo che Provedel la tocca con un piede. Poco dopo continua l'azione viola, Dodò dentro per Bove, palla che non impensierisce troppo il portiere della Lazio. All'11' fallo di Gosens su Isaksen, Marcenaro estrae il cartellino giallo. Al 12' ancora una punizione dal limite per la Lazio, batte Tavares, palla in curva. Al 19' ottimo intervento di De Gea che sventa il pericolo sul sinistro di Zaccagni. Al 20' cross dentro per Noslin che tenta il colpo di testa senza trovare però lo specchio della porta. Al 23' cross dentro di Dodò, svetta Bove ma senza riuscire a dare forza alla sfera, palla che finisce alta sopra la traversa. Al 24' Tavares prova la conclusione dalla distanza, ribattuta da un difensore viola in fallo laterale. Al 25' ammonito Isaksen per fallo su Biraghi. Al 27' corner battuto fuori da Bove per Mandragora che prova il tiro da fuori, palla che finisce distante dalla porta difesa da Provedel. Al 28' Lazzari scappa dopo essere stato lanciato con un passaggio di tacco di Isaksen, palla sul primo palo per Noslin che non riesce a rendersi pericoloso. Al 31' Dodò mette dietro la palla per Kean che va al tiro, palla fuori. Al 32' Tavares ci prova nuovamente da fuori, De Gea si allunga e para senza problemi. Al 35' Guendouzi stacca sul corner, De Gea si stende e allunga la traiettoria del pallone sventando la minaccia. Al 37' grande parata di De Gea sulla conclusione di Dia. Al 38' Dodò dentro, Colpani fa l'assist di tacco ma Bove non riesce ad arrivare sul secondo palo all'impatto con la sfera. Al 41' punizione battuta dentro sul pallone si avventa Gila che firma l'1-0 per la Lazio. Al 42' fallo di Biraghi su Isaksen, giallo per il capitano viola. Al 45' bella galoppata di Dodò che sbaglia il il passaggio per Kean.

Al 45' fuori Biraghi, al suo posto Ranieri. Debutto in maglia viola per Gudmundsson, che entra al posto di Martinez Quarta. Al 48' fallo di Guendouzi su Gudmundsson, calcio di rigore. Sul dischetto si presenta l'islandese che non sbaglia, 1-1, esplode il Franchi. Fiorentina che inizia ad attaccare dopo i cambi effettuati rendendosi ad ogni azione più pericolosa. Al 52' Cataldi si oppone alla conclusione di Tavares. Alla fine dell'azione Guendouzi spara un pallone in curva. Al 56' sanitari in campo per soccorrere Patric, rimasto a terra in area di rigore dopo un contatto con Patric. Al 58' Isaksen tira debolmente verso la porta difesa da De Gea. Al 59' Dodò crossa sul secondo palo dove arriva Bove il quale la passa a Gudmundsson che tenta il tiro al volo, sballato. Al 63' brivido per la Fiorentina, Dodò si getta sul pallone per salvare su Cataldi. Il brasiliano resta a terra dolorante alla mano. Al 64' finisce la partita di Mandragora, al suo posto Kouamé. Al 65' ottima chiusura di Guendouzi in un'azione pericolosa che stava arrivando Kean. Al 65' corner battuto da Colpani a campanile, sul pallone Kouamé che colpisce la sfera, palla che finisce fuori. Al 70' sponda di Kouamé per Gosens che mette palla dentro per Kean, chiude Provedel. Al 70' ottimo cross dentro di Dodò per Kean che stacca da solo in area di rigore ma non colpisce bene il pallone e dunque non trova la porta. Al 73' Guendouzi ci prova ancora una volta dalla distanza, palla fuori. All'80' Colpani prova la conclusione, palla che esce sul fondo, poi esce per lasciare il campo a Ikoné. All'82' ottima chiusura di Comuzzo su Noslin che si era lanciato a rete. All'83' fuori Cataldi, al suo posto Adli. All'85' tiro di Guendouzi, De Gea interviene e Gudmundsson mette palla in angolo. All'85' brivido per la Fiorentina, l'incornata di Guendouzi si stampa sulla traversa. All'85' ammonito Patric per fallo su Dodò. All'88' Marcenaro richiamato all'OFR per potenziale fallo di Tavares su Dodò. Calcio di rigore per la squadra viola. Dagli undici metri si presenta ancora una volta Gudmundsson che firma il 2-1 per la Fiorentina. Islandese di ghiaccio. Al 94' ammonito Kean.