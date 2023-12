La Fiorentina vince di misura contro il Torino, Ranieri porta tre punti d’oro, i viola volano

Al 1′ primo squillo del Torino, Vlasic crossa dentro per Pellegri che colpisce il pallone di testa, tiro debole che non impensierisce Terracciano. Al 22′ Terracciano pasticcia un po’ con il pallone che finisce sui piedi di Zapata il quale va alla conclusione che finisce di poco fuori dal palo alla destra di Terracciano. Tutto fermo, posizione irregolare. Al 24′ Terracciano salva su Zapata. Al 27 ottima chiusura di Ranieri. Al 30′ Kouame sterza e mette dentro per Beltran che viene chiuso in angolo da Ilic sul più bello. Al 35′ conclusione dalla distanza di Duncan. Al 37′ grande parata di Terracciano sul tiro di Lazaro. Al 42′ Kouame crossa dentro per Ikoné ma Milinkovic-Savic sventa il pericolo per il Torino. Al 42′ Ikoné mette sul secondo palo per Bonaventura che non riesce a colpire bene il pallone, che finisce fuori. Al 43′ Ikoné ruba palla ma si fa parare da Milinkovic-Savic.

ss di Duncan per Kouamé che colpisce il pallone di testa ma non trova la porta. Al 61′ la palla si impenna e finisce sui piedi di Bonaventura, palla deviata in angolo. All’82’ la Fiorentina sblocca il risultato al Franchi incornata vincente di Ranieri su cross di Kayode. All’89 ottima preparazione al tiro di Sottil, palla fuori.