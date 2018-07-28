La Fiorentina vince ai rigori la 'Cup of Traditions’. Fulham battuto 8-9 ai rigori

E' finita ai rigori la finale della 'Cup of Traditions' contro il Fulham per la Fiorentina. La squadra viola ha faticato a reggere il ritmo del Fulham in avvio ma poi con il passare dei minuti è cresc...

A cura di Redazione Labaroviola 28 luglio 2018 19:45

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