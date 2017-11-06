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La Fiorentina tradita dai suoi senatori, Pioli però può essere contento dei nuovi acquisti..

Stamani sulle pagine della Gazzetta dello Sport si analizza la brutta sconfitta di ieri contro la Roma: “Nella Fiorentina i giocatori più esperti..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 novembre 2017 10:35
La Fiorentina tradita dai suoi senatori, Pioli però può essere contento dei nuovi acquisti.. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
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Stamani sulle pagine della Gazzetta dello Sport si analizza la brutta sconfitta di ieri contro la Roma: “Nella Fiorentina anche stavolta, come era successo a Crotone, hanno steccato i giocatori più esperti, cioè Badelj e Astori. Un deluso Pioli può, in parte, consolarsi con la freschezza di Gil Dias e Chiesa, il gol del Cholito, la grinta di Veretout e il talento di Pezzella. Il vero colpo dell’ultima campagna acquisti. La Roma è di un’altra dimensione. La Fiorentina partecipa al campionato di A2 che metterà a disposizione un posto in Europa. E pur con i suoi tanti problemi anche la squadra viola può corteggiarlo. Magari con qualche piccolo ritocco a gennaio.

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