Si torna a giocare e la Fiorentina riparte con il 3-5-2. Iachini cerca continuità e dovrebbe affidarsi allo stesso sistema di gioco pre-coronavirus con Caceres-Pezzella-Milenkovic nella retroguardia, Pulgar-Badelj coppia in mediana. L’incognità e Ribery, il quale scalpita per giocare ma lo staff medico continua a monitorare la sua caviglia. Senza di lui in attacco Vlahovic-Chiesa. Lo riporta La Nazione.