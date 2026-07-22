La Fiorentina smentisce ufficialmente la trattativa per Lucca: nessun contatto con il Napoli
Il club viola prende posizione sulle indiscrezioni di mercato, mentre l'attaccante si ferma per un problema fisico
A cura di Andrea Gemignani
22 luglio 2026 22:34
La Fiorentina ha smentito ufficialmente le indiscrezioni circolate nelle ultime ore su una presunta trattativa con il Napoli per Lorenzo Lucca. Dal club viola è arrivata una netta presa di posizione, escludendo qualsiasi negoziazione in corso per l'attaccante azzurro.
Intanto Lucca è stato costretto a lasciare il campo all'85' dell'amichevole persa dal Napoli contro l'Arezzo a causa di un problema fisico. Le condizioni dell'attaccante saranno valutate nei prossimi giorni, quando lo staff medico partenopeo effettuerà gli accertamenti necessari per stabilire l'entità dell'infortunio.