La Fiorentina si ritrova tutta a cena, Sanchez fa lo show, la penitenza degli ultimi acquisti...

Il direttore generale viola Pantaleo Corvino ha portato tutta la squadra in pieno centro a Firenze. Tra bistecca e ribollita...

Pantaleo Corvino convoca tutti, dai giocatori allo staff tecnico, dai medici ai magazzinieri, dai segretari al presidente esecutivo. Il motivo? Festeggiare la 150esima vittoria come dirigente della Fiorentina, ottenuta grazie ad un'armonia ritrovata e al lavoro di tutti, nessuno escluso. Corvino ha così scelto Il Latini, rinomato ristorante del centro storico, per portare tutti a cena e, per una sera, ridere e scherzare tutti insieme con gli ultimi arrivati "costretti" a cantare per tutti, con Sanchez show man indiscusso. insomma in casa viola è tornata l'allegria. Ribollita e bistecca per tutti, poi alle 23 il coprifuoco per i giocatori perché domenica alle 18 ci sarà la Sampdoria che domani andrà in visita dal Papa. E vedremo chi farà il miracolo, se il Pontefice o la bistecca del mitico Torello (proprietario de Il Latini)...

Luciana Magistrato - Corrierespione.it