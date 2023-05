“La Fiorentina s’è cercata la sconfitta. Ormai ciò che conta sono le partite di Coppa. Serve altro Nico”

Benedetto Ferrara ha parlato a La Nazione per commentare la sconfitta della Fiorentina a Napoli, queste le sue parole:

E dai, ciò che conta sono le partite di coppa. Una semifinale e una finale, poi magari un’altra finale. Queste sono le strade per arrivare in Europa League e per alzare al cielo un premio per tutti coloro che amano il viola. Questa sconfitta non ci stava, un Napoli in pantofole non era avversario impossibile. E la Fiorentina se l’è un po’ cercata, con errori davanti alla porta e ingenuità nella propria area. Niente di nuovo, ma già giovedì la Fiorentina avrà ben altre motivazioni. Servirà un altro Gonzalez e ritrovare il centravanti vero. Inutile arrovellarsi su questa sconfitta sistemata dentro la festa neomelodica degli altri. Per fortuna vola alta la voce di Pino Daniele, uno che ci manca, uno che ha raccontato come nessuno il suono della sua città.

CAOS NEL MONDO ARBITRALE